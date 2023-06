Le Mans - Un secolo di 24 Ore | numeri | fatti e curiosità

Leggi su quattroruote

(Di domenica 4 giugno 2023) Cent'anni di storia di una gara come la 24 Ore di Lecontengono una miniera di dati e, dirilevanti e di vere minuzie, di date da ricordare e di record da riportare negli annali nel motorsport. Ecco qualcuno dei più significativi. Anni che contano. Il 1923 è stato l'anno della prima edizione, disputata il 26 e 27 maggio: al via si presentano 33 vetture, che si sfidano su un tracciato lungo 17,262 chilometri. Nel 1936, un momento difficile per l'Europa (il 17 luglio scoppia la guerra civile spagnola), la gara viene cancellata per l'ondata di scioperi che colpisce la Francia e, in particolare, l'industria dell'auto; nel 1968, invece, la 24 viene rimandata al 29 e 30 settembre perché in maggio è scoppiato a Parigi e nel resto del Paese, appunto, il '68. L'edizione del 1949 viene invece ricordata perché è la prima ...