Laziomania | secondi dopo 20 anni | in Champions | tutto grazie a Sarri ma ora mercato! | Serie A

(Di domenica 4 giugno 2023) 2023-06-04 10:03:00 Arrivano conferme: Non so se ci rendiamo conto di cosa ha fatto la Lazio, di cosa ha fatto. La Lazio chiude in bellezza un campionato nel nome della bellezza. Doveva essere l’anno della svolta, l’abbiamo implorato, richiesto, desiderato. Ed è arrivato: Maurizioun primo assestamento, nell’anno degli assurdi Mondiali invernali riesce comunque a portare a casa uno splendido secondo posto (il record della gestione Lotito), la crescita esponenziale di gioco, individualità, convinzione dell’ambiente.ha fatto, i giocatori sono diventati fedeli, i tifosi hanno predicato calma quando serviva e accompagnato la squadra ovunque. E si torna in, carichi di bellezza. OPERAZIONE DIFESA – Chiaro che, se dovessimo mettere in fila i meriti di ...