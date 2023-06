L' attesa per la sfida Musetti-Alcaraz | prima volta in uno Slam

(Di domenica 4 giugno 2023) AGI - Per lain unoLorenzoCarlos: sul campo intitolato allo storico presidente della Federtennis francese, Philippe Chatrier, il 21enne toscano numero 18 del ranking Atp (ma virtualmente gia' 17) cerca i quarti di finale contro il numero 1 al mondo. Il loro confronto solo erroneamente potrebbe essere definito la rivincita della finale di Amburgo 2022 (l'unico loro confronto nel circuito principale) quando il gioiellino azzurro meravigliò il mondo tennistico sconfiggendo e pure con un certo agio il debordante murciano. Quella fu una finale, per quanto prestigiosa, ma di un torneo di terzo livello (Amburgo è un 500) disputata sulla terra quando la stagione sulla terra volge al termine e al meglio dei tre set. L'incontro di oggi sarà invece il ...

Con un pareggio o una sconfitta e se la Juventus dovesse battere l'Udinese,i giallorossi potrebbero aprirsi le porte della Conference (sempre indi eventuali decisioni della Uefa che ...Indi vedere come si evolvono le trattative già in essere con possibili acquirenti, vediamo ... Dunque, i parametri da considerare sono tanti,chi acquisterà la Ternana da Bandecchi. Compreso ...Indella procedura d'infrazione di Bruxelles, sarò presto al confine. Le regole devono valeretutti. Il sostegno ricevuto dall'Italiala sua richiesta al Consiglio dei trasporti dell'...

Chilometri di coda e ore di attesa per raggiungere Sottomarina: È un weekend da bollino nero Radio Clodia

Il Napoli è sempre alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione: spunta un ex Juve per la panchina azzurra ...Cresce l’affluenza, tanti anche gli stranieri. Il grosso degli antiquari non molla: fugge a salvare la merce ma riapre ...