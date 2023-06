L' attacco di Sainz | Verstappen chiude la porta | guarda la partenza

La partenza del Gran premio di Spagna con il tentativo della Ferrari di, neutralizzato da Max Verstappen. L'olandese della Red Bull proseguirà la sua cavalcata senza disturbi, cogliendo la quinta vittoria in sette prove del ...Russell, nel finale di gara ha dovuto difendersi dall'di Perez, anch'egli su Red Bull, ma ... Perez, in precedenza aveva scavalcato il ferrarista Carlosche, partito dalla seconda ...Al via, Verstappen ha preso subito la testa della corsa con la sua Red Bull, eludendo il tentativo didi. Un lieve contatto con Lewis Hamilton, scattato dal quarto posto, ha danneggiato ...

Formula 1: dominio Verstappen, quinto Sainz RaiNews

Max Verstappen ha vinto il GP di Spagna 2023, settima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona. Il Campione del Mondo è scattato dalla pole position, ha ben c ...Max Verstappen, su Red Bull, ha conquistato in questa prima fase della stagione 2023 di Formula 1 la terza vittoria consecutiva, la quinta su sette gare finora disputate, vincendo il Gran Premio di Sp ...