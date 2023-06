Latina | ciclista investito e ucciso da un’auto su via del Lido

(Di domenica 4 giugno 2023)– Una domenica di tragedia, quella che si è verificata suldinella mattinata di domenica 4 giugno. Un, infatti, è statoedsulla via del, a poca distanza da Capoportiere. Nonostante i soccorsi del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo, un 58enne che stava percorrendo la strada verso il mare, per lui non c’è stato niente da fare ed è morto sul colpo. La dinamica è ancora da chiarire ad è ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto anche la Polizia locale e la Polizia di Stato. La viabilità è piombata nel caos: la circolazione sulla via del mare infatti è stata temporaneamente bloccata, dove successivamente è stato istituito un senso unico alternato. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per ...

