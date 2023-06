L’appello di Michelle Hunziker dopo il caso di Giulia Tramontano | «Non vi fate svalutare | evitate l’ultimo appuntamento» – Il video

(Di domenica 4 giugno 2023) Ildi, assassinata mentre era incinta di sette mesi dal reo confesso fidanzato Alessandro Impagnatiello, continua a scuotere l’opinione pubblica. Ancheha voluto lanciare un appello a «tutte le donne», attraverso il profilo Instagram di dell’associazione Doppia Difesa, da lei fondata insieme aBongiorno. «Non riesco a non pensare ae alla sua famiglia. Ae al suo bebè che aveva nella pancia», ha esordito. In un periodo in cui «continua imperterrito il fenomeno del femminicidio», nonostante si stiano «facendo tante battaglie» e si «siano mosse tante cose», la showgirl ci tiene a mandare un messaggio. «Mi aggrego a ciò che è stato detto sul...

