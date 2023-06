L' amante di Impagnatiello | Non sapevo di Giulia | avevo paura  

(Di domenica 4 giugno 2023) AGI - "Lui insisteva perché io lo facessi entrare, ma io non ho voluto perché". Lo ha messo a verbale lo scorso 31 maggio A., la italo-inglese di 23 anni, ai carabinieri del nucleo investigativo di Milano parlando di quando la notte tra sabato e domenica 27 maggio l'ex fidanzato Alessandrosi è presentato a casa sua dopo aver uccisoTramontano, la compagna incinta di 7 mesi. Un timore dettato "soprattutto dal fatto che nonche fine avesse fattoe di cosa fosse capace lui. Tenga presente - sottolinea A. agli investigatori della squadra Omicidi - che quando io ero ancora a lavoro e cercavo di capire dove fossee perché non mi rispondeva ho fatto una videochiamata ad Alessandro". "A...

