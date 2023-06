L’amante di Impagnatiello | Non lo feci entrare | avevo paura ma non sapevo che fine avesse fatto Giulia

(Di domenica 4 giugno 2023) “Lui insisteva perché lo facessi” a casa, “ma io non ho voluto perché(…) noncheavevae di che cosa fosse capace”. E’ il racconto delle ore successive all’omicidio diTramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza da Alessandro, della ragazza con cui il barman, ora in cella, aveva una relazione parallela. Sabato della scorsa settimana, dopo aver accoltellato, “Alessandro ha iniziato a chiedermi di vederci. (..) Le sue richieste erano talmente pressanti – ha aggiunto – che mi ha accompagnato un collega a casa poiché anche loro erano preoccupati”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Leggi Anche Giulia Tramontano, la sorella: 'Non ho mai stimato Alessandro, per questo avevamo anche litigato. Le dicevo di lasciarlo'