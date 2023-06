L’altra donna di Impagnatiello | “Quella notte era agitato | sudato Non sapevo che fine avesse fatto Giulia | avevo paura di lui”

A., 23 anni, è la ragazza che aveva una storia parallela con Impagnatiello (pensando di essere la sola, ndr), in carcere per'omicidio di Giulia Tramontano , incinta di sette mesi. Agli ......duramente attaccata sui social asserendo che avesse già un'... a quanto pare,'ex calciatore non era dello stesso avviso. A un ... E ora se volete mettere alla gogna unache ha deciso di ...G.) con'accusa di omicidio . Lasi trova in stato di ... ora va in carcere: 'Oggi mi girerei dall'parte' La sorella ...

L'altra donna di Impagnatiello e l'incontro con Giulia: “MI ha detto ... IL GIORNO