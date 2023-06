La stagione del monopattino elettrico è qui

Leggi su gqitalia

(Di domenica 4 giugno 2023) Il boom dei monopattini elettrici è ormai un dato di fatto - anche grazie ai servizi di sharing che ne permettono il noleggio in diverse città. In ogni caso i monopattini piacciono e il perché è presto detto: sono pratici, di ridotto ingombro e a buon mercato, soprattutto se comparati alle biciclette elettriche. Naturalmente sono adatti solo per gli spostamenti a breve raggio, ma hanno il grosso vantaggio di poter essere trasportati con facilità, quindi usati in abbinamento con i mezzi pubblici. E sono adatti anche per i pendolari, che così possono ridurre i tempi di spostamento casa-lavoro. Gli obblighi per i monopattini elettrici Dall'estate dello scorso anno un nuova legge indica che tutti i monopattini elettrici sul mercato devono disporre di frecce e di indicatori frontali e posteriori per il freno, mentre i monopattini elettrici già in circolazione devono essere adeguati alle ...