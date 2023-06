La serata di angoscia dell’amante di Impagnatiello | «Proposi a Giulia di dormire da me | ma rifiutò Più tardi videochiamai lui | mi disse che era uscita»

Leggi su open.online

(Di domenica 4 giugno 2023) Continuano ad emergere nuovi dettagli sulle ultime convulse ore che hanno portato all’omicidio diTramontano da parte di Alessandro, e sul crollo progressivo del suo castello di bugie nelle settimane precedenti. A raccontarli agli inquirenti è l’altra ragazza coinvolta nella storia, la collega dicon cui il barman aveva coltivato una relazione parallela. Che da qualche tempo aveva capito tutto, e cercato di avvertiredi quanto stava accadendo. «Per raccogliere altre prove e metterlo alle strette (…) avevo quindi iniziato da un po’ a registrare le conversazioni tra me e lui», ha spiegato agli investigatori la ragazza. La giovane ha poi messo in ordine tutte le bugie che l’uomo le ha raccontato per farle credere che con«si erano lasciati verso dicembre o ...