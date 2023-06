La Roma ribalta lo Spezia e si prende l’Europa League

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 4 giugno 2023)– Lavince in rimonta 2-1 sullograzie ai gol di Zalewski e Dybala su rigore al 90’ rispondendo alla rete iniziale di Nikolaou e si porta a 63 punti al sesto posto in Serie A aggiudicandosi un posto per la prossima Europa. Con questa sconfitta invece loresta ferma a 31 punti come il Verona sconfitto a Milano e andrà allo spareggio con l’Hellas per restare in Serie A. Mourinho per l’ultima in campionato, da squalificato, opta per Belotti in attacco appoggiato da Dybala ed El Shaarawy, per un 4-2-3-1 con Cristante e Pellegrini in mediana, Celik e Zalewski sulle fasce, Mancini e Smalling centrali e Svilar in porta. Dall’altra parte Semplici sceglie in avanti Nzola e Gyasi, con Reca e Amian gli esterni. Esposito in regia. Tra i pali c’è Zoet. Avvio sprint ...