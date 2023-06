(Di domenica 4 giugno 2023) AGI - "Ho compiuto 40 anni quest'anno e ho due bambini piccoli, portare imi fa sentire più come un papà, ma un papà divertente", ha confessato al New York Times Micah Fitzerman-Blue, sceneggiatore di Los Angeles, che nell'atto di radersi si è improvvisamente fermato, si è rimirato allo specchio per poi decidere di non cancellare quella striscia di pelo tra naso e bocca. Già, i. Capaci di evocare qualsiasi cosa, dalla rude mascolinità all'ironia stravagante alla sincera allegria di un padre, “stanno vivendo una nuova stagione”, assicura il giornale Usa. Tornano di moda. E sebbene sia difficile separarli dalla tendenza di portare la barba, gli specialisti del genere “affermano che la tendenza all'incremento” sui volti delle persone “è significativa e recente”. Secondo il giornale, un tempo tratto distintivo delle personalità “rampanti, ...

La rivincita dei baffi AGI - Agenzia Italia

