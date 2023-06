La professoressa accoltellata dallo studente | “Spera venga curato e che non resti in carcere”

(Di domenica 4 giugno 2023) Nessun rancore e soprattutto l’augurio che il suosia seguito,e non in. Elisabetta Condò, ladi italiano e storiain classe da un suo alunno di sedici anni all’istituto Alessandrini di Abbiategrasso (Milano)che l’adolescente “nel modo migliore e che nonin. Gli auguro il meglio – dice intervistata da Repubblica – Spero che riesca a recuperare la serenità”. Un rammarico è invece di non aver ricevuto delle scuse dalla famiglia: “Mi è dispiaciuto molto non aver avuto dalla famiglia nessun tipo di contatto o comunicazione, magari tramite l’avvocato. Non me l’aspettavo dal ragazzo, che è sicuramente sotto choc, ma almeno dai genitori mi ...

Milano, 4 giugno 2023 - Non comprende il perché, cosa abbia armato quel ragazzo ma non gli augura di finire in carcere ma è stupita che i suoi genitori non si siano fatti vivi con lei. Elisabetta Cond ...Elisabetta Condò: "Non ho una spiegazione. Il ragazzo non si trovava in una situazione critica né era a rischio di bocciatura" ...