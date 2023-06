La prof. accoltellata. "Spero che il mio studente non resti in carcere"

Elisabetta Condò, laa scuola ancora sotto choc: 'Non me l'aspettavo'. Il marito: quello studente si è rovinato la vitaa scuola, il 16enne arrestato per tentato ...Così la professoressa Elisabetta Condò,il 29 maggio scorso da un suo studente ... Laricorda di aver visto il ragazzo fuori da scuola prima dell'inizio delle lezioni venerdì 26 maggio.MILANO - Il lento ritorno alla normalità è cominciato due giorni fa. Venerdì la professoressa Elisabetta Condò,lunedì scorso da un suo studente sedicenne della 2 AL dell'istituto superiore Alessandrini di Abbiategrasso, ha lasciato l'ospedale di Legnano ed è tornata a casa. Portando con sé tutti i ...

Prof accoltellata, lo studente aggressore: "Non so perché l'ho fatto". Per la Procura di Milano è un fatto isolato Tecnica della Scuola

Elisabetta Condò, la professoressa di italiano e storia accoltellata in classe da un suo alunno di sedici anni all’istituto Alessandrini di Abbiategrasso ...Parla la prof accoltellata ad Abbiategrasso da un suo studente: "Non provo rancore, ma avrei gradito una parola di scuse".