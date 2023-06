la nuova rivelazione su emanuela orlandi | e' sepolta a castel sant' angelo | assieme a

(Di domenica 4 giugno 2023) Estratto da www.quotidiano.netsarebbea Mirella Gregori: a sostenerlo è un ex carabiniere, Antonio Goglia, impiegato comunale di San Giorgio ...

Estratto da www.quotidiano.net EMANUELA ORLANDI 5 Emanuela Orlandi sarebbe sepolta a Castel Sant'Angelo, assieme a Mirella Gregori: a sostenerlo è un ex carabiniere, Antonio Goglia, impiegato comunale ...False piste, verità presunte che si sono rincorse negli anni, fino allasconcertante: Emanuela sarebbe sepolta a Castel Sant'Angelo, assieme a Mirella: a sostenerlo è un ex ...A dirlo è Antonio Goglia, un ex carabiniere che ha messo nero su bianco la suain una lettera indirizzata al sostituto procuratore Stefano Luciani, il pm che sta lavorando sulla...

Dichiarazione inedita dell'ex carabiniere Goglia in una lettera al sostituto procuratore. Ma il fratello Pietro non ci crede e tuona: "Pura follia"