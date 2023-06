La nuova ferrovia che collegherà Tanzania e Burundi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 4 giugno 2023) Roma, 4 giu – Ilè uno Stato africano povero, con molti depositi di materie prime che fino ad ora non ha potuto sfruttare adeguatamente perché non avendo accesso al mare è lontano dalle principali rotte commerciali. Il governo di Gitega non si dà comunque per vinto e adesso ha iniziato colloqui con laper la progettazione e costruzione di una linearia elettrificata chei due Paesi africani e successivamente passerà per la Repubblica Democratica del Congo. LacheQuestaa scartamento standard, sarà lunga 282 chilometri ele città di Musongati e Gitega in, alla città di Uvinza in ...