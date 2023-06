La linea? Sui social | il Pd volta le spalle a Schlein anche nella sua Emilia

(Di domenica 4 giugno 2023) Il fuoco amico nel Pd contro la, quantomai inafferrabile e ondivaga, della segretaria Ellysi fa sempre più intenso.in-Romagna, la regione di cui la dem era vicepresidenteGiunta di Stefano Bonaccini, il governatore uscito sconfitto dalle primarie e nominato presidente del partito. I bonacciniani, ma non solo,ni sono già stanchi della guida di, e iniziano a mandare strali appuntiti - per il momento anonimi - a mezzo stampa. "Il Pd in-Romagna va di bolina ma la pentola comincia davvero a bollire", è una frase attribuita ai "beninformati" della galassia del Pd inriportata dall'edizione locale di Repubblica. "La rabbia per la sconfitta alle primarie non è ancora stata ...

... prima data del tour che li terrà impegnatipalchi delle più suggestive location all'aperto ... Io ho scritto pezzi come Sora Rosa e Lilly, fatto battaglie in prima. Parla la mia storia". Sarà ...Mentana e il discorso'martiri' ' Chi lascia la Rai farebbe bene a evitare di voler passare da '... Il discorso di Mentana, ingenerale, è più che sensato. Ma c'è un ma: certo nessuno ha il ...Benevento . 'Non è possibile che i disagi, se pur necessari, derivanti dalla realizzazione della nuovaad Alta Velocità nella tratta Benevento - Caserta debbano ricadere esclusivamenteviaggiatori, in particolar modo su quelli sanniti, già fortemente penalizzati nei collegamenti ferroviari ...

Ladri lasciano l'auto sui binari, ritardi sulla linea Roma-Cassino AGI - Agenzia Italia

La miglior formazione possibile per il Lecce nonostante la salvezza già conquistata. Ciò significa che Falcone va verso la conferma in porta, davanti a lui linea a quattro composta da Gendrey, Baschir ...Weekend in codice rosso ai Navigli trasformati in palcoscenico di aggressione nella notte tra sabato 3 giugno e domenica 4. Due bande di giovani si sono scontrate tra pugni, calci e ...