La lettera immaginaria del piccolo Thiago | ' Ci ha ammazzati | mammina Giulia | senza pietà'

(Di domenica 4 giugno 2023) Lo riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net. Lo fa con una storia molto toccante, in cui appunto immagina che a scrivere sia il. "Io non ero una gravidanza, ero una ...

Con unascritta a mamma Giulia da Thiago, il bimbo che portava in grembo, Chiara Tramontano, la sorella della 29enne uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello è tornata su ...Intanto, in unada parte di Thiago, il bimbo che Giulia portava i greembo, pubblicata su Instagram da Chiara Tramontano, di fronte all'accusa di interruzione non consensuale di ...Unascritta proprio da quel bambino - Thiago si sarebbe chiamato - che non è mai nato. Perché quell'uomo - "mostro" l'hanno definito in tanti - con Giulia ha ucciso anche suo ...

La lettera immaginaria di Thiago a mamma Giulia: Alessandro è un mostro, ci ha ammazzati senza pietà IL GIORNO

Sono dure e dolorose le parole del parroco di Senago don Sergio Grimoldi. "Parlare di perdono è troppo prematuro in questo momento. Il perdono è un cammino che richiede tempo, penso che se ne parlerà ...Giulia Tramontano stava preparando il battesimo di Thiago, il bambino che avrebbe avuto se non fosse stata uccisa dal compagno reo confesso Alessandro Impagnatiello. Lo ha raccontato il diacono France ...