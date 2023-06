La Lazio chiude in bellezza | la Cremo retrocede regalando un sorriso ai tifosi

(Di domenica 4 giugno 2023) Due vittorie identiche, almeno nel risultato. Ma non nella sostanza. Già, perché se lagrazie al successo per 2-0 in trasferta sul campo dell’Empoli ha chiuso ufficialmente la stagione da seconda in classifica davanti all’Inter, lanese ha battuto la Salernitana 2-0 allo Zini con la consapevolezza di essere già retrocessa e di dover ripartire dalla Serie B. Insomma, le reti di Buonaiuto e Tsadjout, decisivi contro i granata, sono servite solo a regalare unai. Nulla più. Lainvece, saluta la stagione con una vittoria che significa molto. I gol di Romagnoli e Luis Alberto mettono la firma sull’ultimo successo di un campionato vissuto da protagonisti assoluti. La squadra di Maurizio Sarri è cresciuta esponenzialmente rispetto alla passata stagione, ...

Empoli -LA CRONACA e Cremonese - Salernitana LA CRONACA Lavince 2 - 0 a Empoli eal secondo posto Tutto nel secondo tempo a Empoli. Lablinda il secondo posto in campionato battendo i toscani 2 - 0 al 'Castellani'. I biancocelesti di ...Commenta per primo Labatte l'Empoli eal secondo posto in classifica. Un risultato che in pochi credevamo possibile a inizio campionati, come sottolineato da Alessio Romagnoli : 'Siamo contenti perché ...Dopo il vantaggio, laamministra e abbassa il ritmo. Si riaffaccia dalle parti di Vicario ... Il più pericoloso degli ospiti, Immobile,a secco, ma fornisce allo scadere l'assist per il ...

Serie A: La Lazio vince 2-0 a Empoli e chiude al secondo posto Agenzia ANSA

Due vittorie identiche, almeno nel risultato. Ma non nella sostanza. Già, perché se la Lazio grazie al successo per 2-0 in trasferta sul campo dell'Empoli ha chiuso ufficialmente la stagione da second ...La Lazio chiude il campionato vincendo ad Empoli e Giovanni Martusciello, vice di Sarri, ha parlato a Dazn, dichiarando: “ Volevamo il secondo posto, la Lazio ha dimostrato la voglia giusta. In questa ...