La Juve supera l’Udinese ma giocherà in Conference League

(Di domenica 4 giugno 2023) UDINE (ITALPRESS) – Lantus è tornata alla vittoria nell’ultima giornata di campionato ma nella prossima stagione dovrà accontentarsi di disputare la. Dopo tre sconfitte di fila tra Europae Serie A, i bianconeri hanno espugnato la Dacia Arena di Udinendoper 1-0. Gara di discreta intensità fin dalle prime battute con lantus a caccia di una vittoria per provare a centrare la qualificazione alla prossima Europaimpegnata a onorare al meglio il finale di stagione davanti al pubblico amico nonostante una formazione menomata dai tanti infortuni. Le squadre hanno iniziato giocando molto corte, in 30-40 metri di campo, e ciò non ha certamente favorito lo spettacolo. ...

La Juventus batte 1-0 l'Udinese alla Dacia Arena nell'ultima gara di campionato grazie a un gol di Chiesa al 68', su assist di Locatelli. Ma la Roma trova la vittoria con il rigore di Dybala nel finale e ...Finale che va verso i supplementari ma Bonansea al 93' supera la Linari in un duello aereo e ... Si vede anche la Juventus, destro di Girelli parato a terra da Ceasar.

L'ultima giornata della Serie A 2022/2023 si chiude con una vittoria di misura della Juve che supera 0-1 l'Udinese in Friuli grazie alla seconda rete in campionato di Chiesa. Un gol che regala tre pun ...Ultima di serie A La Fiorentina vince in casa del Sassuolo e sale a 56 punti in classifica blindando l’ottavo posto complice lo stop del Toro. I viola all’inizio cercano di rendersi pericolosi in un p ...