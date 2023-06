La FIGC smentisce | “Nessun contatto tra De Laurentiis e Mancini”

(Di domenica 4 giugno 2023) AGGIORNAMENTO 12:45 – La notizia della telefonata tra Aurelio Dee il CT Robertoè stata smentita dalla, attraverso una nota dell’ANSA. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Il ct della Nazionale italiana, Roberto, non ha ricevuto chiamate da Aurelio Deo suoi emissari per andare a occupare la panchina del Napoli. Fonti della Federcalcio, al telefono con l’ANSA, tengono a smentire l’annuncio dato oggi in prima pagina dal Corriere dello Sport, precisando di aver “sentito in proposito il commissario tecnico, che ha un contratto in azzurro fino al 2026. Il Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha riportato una clamorosa indiscrezione sul futuro della panchina del Napoli. Per sostituire Luciano Spalletti, desinato a salutare ...

... e giocare in un altro campionato, vedremo dopo come fanno le TV, i giornali e la". Mentre Antonello non condivide la politica societaria: "Come al solito non si.la via diplomatica in ...Questa volta, protagonisti sono il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il Presidente dellaGabriele Gravina. Il patron partenopeo attacca, Gravinae si difende, ma la lite ...... e giocare in un altro campionato, vedremo dopo come fanno le TV, i giornali e la". Mentre Antonello non condivide la politica societaria: "Come al solito non si.la via diplomatica in ...

Clamoroso Napoli: De Laurentiis chiama Mancini. La Figc smentisce ... Calciomercato.com

Il Corriere dello Sport ha fatto il nome di Roberto Mancini per la panchina del Napoli: “ C’è anche lui, il ct della Nazionale campione d’Europa ma senza Mondiale che proprio al Maradona, a marzo, ha ...Il patteggiamento tra i bianconeri e la Federcalcio sta facendo discutere. Da più parti si parla di ammissione di colpa della società, mentre la legge in realtà smentisce ...