(Di domenica 4 giugno 2023) AGI - La piazza si sta iniziando a riempire. Da poco sul maxischermo, uno di quelli istallati in quattro luoghi della città per consentire anche a chi non era al Maradona di vedere la partita con la Samp e la diretta della, si susseguono le immagini. La piazza intitolata a Giovanni Paolo II, il papa che proprio nel quartiere di Scampia aporto parole di speranza e l'esortazione "non arrendetevi al male" in un sabato di novembre del 1990, ora accoglie circa 2000 persone. È una piazza transennata da tutti i lati, con steward che controllando zaini e carabinieri e polizia che presidiano per evitare incidenti. Ma il clima è festoso, sereno e rilassato. Tanto l'entusiasmo dei presenti, che intonano cori e sventolano bandiere, oltr ai tanti fumogeni accesi, con gli occhi puntati allo schermo.

La festa infinita del Napoli per il terzo scudetto AGI - Agenzia Italia

