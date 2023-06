La festa infinita del Napoli per il terzo scudetto Samp battuta per 2-0

Leggi su agi

(Di domenica 4 giugno 2023) AGI - In un pomeriggio di pura felicità per la definitivadelconquistato, ilchiude il campionato con l'ennesima vittoria battendo in casa ladoria. Allo Stadio Diego Armando Maradona termina 2-0 grazie al calcio di rigore di Osimhen, che raggiunge quota 26 gol, e il sigillo finale di Simeone. Applausi, cori e grande gioia per i tifosi azzurri, che prima del triplice fischio omaggiano anche il grande ex e campano DOC Fabio Quagliarella, uscito tra le lacrime come successo la settimana scorsa a Marassi Come da copione i partenopei fanno la partita sin dal primo minuto, ma la difesa doriana si dimostra attenta in ogni possibile situazione di pericolo nei pressi della propria area di rigore. La formazione ospite quindi si difende e prova a sfruttare qualche occasione in ...