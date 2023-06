La cicogna | portatrice di piccoli nati | e quell’odio incomprensibile che tormenta il suo viaggio

Leggi su bergamonews

(Di domenica 4 giugno 2023) La“Passano gli anni, i treni, i topi per le fogne, i pezzi in radio, le illusioni, le cicogne. Tutto cambia, nulla si può fermare” Franco Battiato Nel suo migrare, laè sempre stato un animale caratterizzato da un forte potere simbolico. Nell’antichità era considerato sacro e dalle caratteristiche divine, nell’antica Roma era l’animale dedicato a Giunone, dea della fertilità, mentre per i Greci era la creatura sacra a Era. Nei Bestiari Medievali fu considerato un animale puro e virtuoso, simbolo di fedeltà, di rinascita e purificazione. Rispetto ad altri animali, non venne pertanto “macchiato” da simbologie negative, né gli si attribuirono metafore riconducibili a cattive condotte umane. Negli anni le leggende popolari, hanno consacrato lacome animale portatore dei...