La battaglia per la “nuova Europa” | ecco perché attaccano la Meloni

(Di domenica 4 giugno 2023) È del tutto evidente la strumentalizzazione politica della querelle, altrettanto strumentale, sorta nei giorni scorsi fra governo e Corte dei conti in merito al cosiddetto “controllo concomitante” o preventivo sui progetti del Pnrr. Repubblica che titola in apertura L’Italia alla Orbàn è peggio che faziosa, è ridicola. Non meraviglia più di tanto che anche un portavoce della Commissione si sia reso corresponsabile, con una dichiarazione altamente ambigua poi solo in parte corretta, di questa strumentalizzazione. E bene ha fatto il governo, suportato fra l’altro dall’autorevole giudizio di Sabino Cassese, a rintuzzare punto su punto certe obiezioni e a smorzare sul nascere ogni ulteriore polemica. Quella in atto innon è infatti unasulle regole e lo Stato di diritto, come viene presentata: è unapolitica e di ...