Kvaratskhelia | “Ottimisti sul mio futuro a Napoli? Certo!” E poi bacia lo stemma

(Di domenica 4 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Khvichaha parlato ai microfoni di Dazn nel corso della cerimonia di consegna dello Scudetto. Il suo commento sulla vittoria dell’Mvp della Serie A: “Voglio dire grazie per questo premio. Non ero l’unico a meritarlo tutto il team l’avrebbe meritato. Senza i compagni di squadra non avrei potuto vincere questo titolo mi hanno aiutato dandomi fiducia per esprimermi al meglio” Il momento più bello del campionato secondo il georgiano: “Contro L’Udinese è stato il momento più bello della stagione, dove è arrivato titolo. Questo è solo il primo passo per ottenere ulteriori soddisfazioni. Sulla vicinanza fattagli sentire dai suoi connazionali accorsi aper festeggiare: “Voglio dire un grande grazie a quelli venuti dalla Georgia per me, loro amanonon solo me. Vederli è un grande ...