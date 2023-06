Koopmeiners show | Atalanta in Europa League | Monza ko | sfuma il decimo posto

e l'Atalanta vola in Europa League. Una tripletta dell'olandese fa blindare alla Dea il quinto posto a 64 punti (5 in più dello scorso anno) e condanna il Monza alla resa. L'ex Az si ...5,5: Nella prima frazione riesce a dare buone geometrie alla manovra della Dea, poi si lascia irretire dalla mediana interista. Pasalic 6,5: Nella prima frazione è tra i più positivi tra ...Dopo un'ora di gioco Gasperini si gioca la carta Lookman al posto di Pasalic, dentro poco dopo anche Muriel per Ederson conche si abbassa a centrocampo. Nell'Inter Inzaghi replica con ...

Koopmeiners show: Monza ko a Bergamo - Associazione Calcio ... AC Monza

The final day of the Serie A season is upon us and there’s still the matter of the final relegation spot to decide, as well as who will qualify for the Europa League and Europa Conference League.L'olandese trascina la Dea al quinto posto con una tripletta, suggellata dall'assist per Hojlund. In gol anche Muriel. Colpani e Petagna non bastano ai biancorossi, che chiudono nella parte destra di ...