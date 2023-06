Kilimangiaro – Il mondo che verrà | prima puntata 4 giugno 2023

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 4 giugno 2023) Per tutti gli appassionati di viaggi, l’appuntamento è da non perdere:– Ilche, in onda da domenica 4, alle 21:20, su Raitre, propone per sei settimane documentari ed interviste legati al nostro pianeta, in quello che è un nuovo spin-off di. Camila Raznovich, dopo averci tenuto compagnia per tutto l’autunno e l’inverno alla domenica pomeriggio, torna così nellaserata estiva della domenica con una formula pressoché invariata, tra collegamenti, ospiti fissi e racconti di viaggi per scoprire meglio il nostroe imparare a rispettarlo. Numerosi gli amici e le amiche già visti inche affiancano la conduttrice in quest’avventura: dal velista Giovanni Soldini ...