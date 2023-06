Kiev | Pronti per la controffensiva - Prigozhin | Le fazioni del Cremlino distruggono la Russia

03 giu 22:18: bombe sulla città di Dnipro, 13 feriti tra cui 3 bambini È di almeno 13 persone, tra cui tre bambini, il bilancio dei feriti dell'attacco russo alla periferia della città ucraina ...Seriesce a riconquistare tutto, allora si avrà l'ideale: l'Ucraina nella NATO e così via". "... ndr ) non sono stati raggiunti, non vedo ancora a Mosca che sianoper un accordo diplomatico.Tuttavia,ha criticato il piano, considerandolo una resa, mentre il portavoce del ministero degli Esteri ucraino ha affermato che non ci sono territori contesi, ma solo territori occupati. Nel ...

Zelensky: "Pronti alla controffensiva". Il generale Usa Petreus: "Sarà impressionante" - Zelensky vuole incontrare i leader del Sud America - Zelensky vuole incontrare i leader del Sud America RaiNews

Il generale americano David Petraeus ha affermato che la controffensiva dell'Ucraina è "molto impressionante" e può avere successo, aggiungendo che gli ucraini sono "determinati a liberare il loro Pae ...Tutti i principali aggiornamenti nella diretta di sabato 3 giugno 2023 sulla guerra in Ucraina giunta oggi al suo 465esimo giorno ...