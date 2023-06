Keane sicuro | «Inter? Perse 12 partite Manchester City indiscutibile»

Leggi su inter-news

(Di domenica 4 giugno 2023) Roynon dà speranze all’per la finale di Champions League contro il. L’ex United la ritiene una sfida impari SPACCIATA ? Secondo Roy, ex bandiera delUnited, l’non ha chance contro i Citizens in finale di Champions League: «Ora hanno un’a settimana di preparazione prima della partita contro l’che ha perso 12in campionato. Ilè grande favorito per la vittoria. Cos’altro si può dire del? Hanno un allenatore brillante, ottime opzioni dalla panchina e trovano sempre il modo di vincere. Ecco perché sono una grande squadra. Sfortunatamente faranno il Treble». Le sue parole su Sunday ...