L a fantasia al potere porta un dilemma. Con l'arrivo di, c'è spazio al Milan per altri trequartisti I pensieri di Maldini e Massara vanno al momento ... De Ketelaere,e Adli. Quattro ...Il peso di Brahimnella rosa: " È cresciuto tantissimo, è forte, è cresciuto con noi. Tranne ... A Pioli viene chiesto un parere su: " Stasera guarderò Parma - Cagliari, perché son tifoso ...E' forte, è cresciuto con noi, ma non conosco la situazione personale del giocatore, non ho ... tanto da scivolare indietro nelle mie gerarchie' e ha promosso il possibile acquisto di: 'Da ...

Kamada, Diaz, De Ketelaere, Adli... Milan, i piani per la trequarti La Gazzetta dello Sport

Ogni giorno Ternana News propone ai suoi lettori una via diretta verso le prime pagine delle più grandi testate nazionali, per essere sempre connesso all'informazione con un semplice ...Il collega Ceccarini su Tmw: "Per l'Inter inizia la settimana più importante di questa stagione. A Istanbul i nerazzurri cercheranno di tornare sul tetto d'Europa.