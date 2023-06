Juve Women | Montemurro | «La Coppa Italia è un inizio per il prossimo anno»

(Di domenica 4 giugno 2023) Joeha parlato ai microfoni di La7 dopontus-Roma di, vinta dalle bianconere. Di seguito le sue parole. VITTORIA PER L’– «Secondo me è unper ilche sarà importante. Dobbiamo rispettare questo trofeo. E’ merito delle ragazze e dello staff che hfatto grandi cose oggi». FUTURO ALLA– «Penso di si. E’ la prima volta che mi fquesta domanda. Spero di continuare ad allenare la nostra crescita. Vogliamo sempre vedere lavincere, ma bisogna essere sempre al top. Combattiamo per tutte le coppe, questo significa essere un grande club». CONTINUA A LEGGERE SU ...

Commenta per primo Massimiliano Allegri ha parlato a Sky prima di Udinese - Juventus : 'Partiamo dai complimenti per la Juventus, a Montemurro e per la direzione sportiva della società, che alla fine un trofeo l'ha portato a casa. Veniamo a noi: è l'ultima partita, le motivazioni sono importanti per il discorso Europa, ...... è riuscita infatti a evitare in un'annata complicata - sì, anche per le- la delusione di ... Si capisce come possano risultare decisivi gli episodi e laprova a calciare da fuori, con un ...Per lasi tratta della terza Coppa Italia della sua storia.

Juventus Women, i complimenti di Allegri per la vittoria della Coppa Italia: «La Juve porta a casa almeno un trofeo» Allegri ai microfoni di Sky Sport ha dedicato un messaggio speciale alla Juventus W ...Juventus women vince la Coppa Italia: le ragazze di Joe Montemurro si aggiudicano il trofeo, per il secondo anno consecutivo ...