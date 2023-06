Juve-Roma 1-0 | bianconere vincono Coppa Italia

(Di domenica 4 giugno 2023) Un gol di Bonansea dà vittoria e trofeo allaLantus ha vinto lafemminile 2022-23. Nella finale all’Arechi di Salerno, le ragazze di Montemurro si sono imposte sulle neo campionesse d’della, per 1-0 grazie al gol di Barbara Bonansea al 93?. Per lasi tratta della terzadella sua storia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Allo stadio Arechi di Salerno la finale del trofeo sponsorizzato Ferrovie dello Stato Italiane. Vince la Juve per 1 a 0.