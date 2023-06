Juve-Roma 1-0 | bianconere vincono Coppa Italia

(Di domenica 4 giugno 2023) (Adnkronos) – Lantus ha vinto lafemminile 2022-23. Nella finale all’Arechi di Salerno, le ragazze di Montemurro si sono imposte sulle neo campionesse d’della, per 1-0 grazie al gol di Barbara Bonansea al 93?. Per lasi tratta della terzadella sua storia. L'articolo proviene daSera.

Commenta per primo Un grande equilibrio rotto da un colpo di testa, nel finale, di Barbara Bonansea . Con la rete dell'attaccante bianconero, labatte 1 - 0 lae sia aggiudica la Coppa Italia Femminile, la terza della sua storia. GARA - Le giallorosse tengono il pallino del gioco in mano ma l'occasione più chiara del match è per ...... sono qualificati alla Conference ma possono ambire a un posto in Europa League in caso di sorpasso al fotofinish ai danni di Atalanta o. Laarriva alla sfida dopo le due sconfitte ...... unico per la, ma dopo quella settimana poi ci siamo messe con la testa giusta sulla finale contro la Juventus. È sempre difficile affrontare la. E domani sarà dura. Secondo è una partita ...

Le combinazioni della corsa all'Europa League tra Atalanta, Roma e Juventus 90min IT

(Adnkronos) – La Juventus ha vinto la Coppa Italia femminile 2022-23. Nella finale all’Arechi di Salerno, le ragazze di Montemurro si sono imposte sulle neo campionesse d’Italia della Roma, per 1-0 gr ...La Juventus batte la Roma in extremis per 1-0 e conquista la Coppa Italia 2023. Allo Stadio Arechi di Salerno le ragazze di Joe Montemurro resistono agli attacchi della Roma e poi trovano il goal deci ...