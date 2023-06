Juve | avv Durante | «Non esiste una norma che indichi come regolare le plusvalenze»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 giugno 2023) Massimo, avvocato, ha parlato in esclusiva ai microfoni dintusnews24.com della sentenza bianconera Massimo, avvocato, ha parlato in esclusiva ai microfoni dintusnews24.com della sentenza della. Cosa pensa invece delle modalità con cui è stato calcolato il -10 per le? «C’è qualcuno che nel corso della suanza abbia fatto unanon molto chiara? Certamente si, mamai non ci sono state sanzioni? Perchè nonunachelemai laè stata sanzionata? Qualcuno dirà perchè l’ha fatto ...