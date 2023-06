Juve | Allegri | ' Sono stanco | ma orgoglioso di tutti Sul mio futuro'

(Di domenica 4 giugno 2023) Si conclude con una vittoria dal sapore amaro il campionato dellantus. Massimilianonon ha parlato della partita, però, e ci tiene a precisarlo subito: "Non ne parlo e non parlo neanche ...

Si conclude con una vittoria dal sapore amaro il campionato della Juventus. Massimilianonon ha parlato della partita, però, e ci tiene a precisarlo subito: "Non ne parlo e non parlo neanche del terzo posto che comunque è un migliorare lo scorso anno. Mi scuso, sono qui solo per ...Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato dopo il match giocato dai bianconeri contro l'Udinese Massimilianoha così parlato a Dazn dopo Udinese -. RINGRAZIAMENTI - "Non parlo della partita o del terzo posto. Abbiamo migliorato l'annata dell'anno scorso con tutti gli imprevisti. Mi scuso, sono ...Leggi anche Udinese -0 - 1, gol di Chiesa:in Conference League Atalanta - Monza 5 - 2, tripletta di Koopmeiners LA PARTITA Mourinho per l'ultima in campionato, da squalificato, opta ...

Juventus, Giuntoli e la confessione su Allegri: cosa ha detto a un amico Tuttosport

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro l'Udinese: annuncio sul futuro ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...