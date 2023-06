Juve | Allegri | “Ho 2 anni di contratto | chiedete alla società”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 4 giugno 2023) Il tecnico bianconero: "Ladeve pianificare cosa vorrà fare l'anno prossimo, quando avrò indicazione mi metterò a disposizione come ho sempre fatto" “Ho duedi, sono a disposizione della”. Massimilianolascia il pallino in manontus. Il tecnico bianconero chiude la stagione senza trofei e in campionato, complice la penalizzazione di 10 punti, finisce al settimo posto, che vale la qualificazioneprossima Conference League, in attesa di eventuali provvedimenti della Uefa. “Terzo posto (senza la penalizzazione, ndr), semifinale di Europa League e semifinale di Coppa Italia: questi sono i risultati. Non voglio alibi, in certi momenti abbiamo sbagliato, nella prima parte della stagione potevamo fare ...