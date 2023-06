Juve | Allegri | «Futuro? Calvo dirà cosa farà la società»

(Di domenica 4 giugno 2023) Massimiliano, allenatore dellantus, ha parlato dopo il match giocato dai bianconeri contro l’Udinese Massimilianoha così parlato a Dazn dopo Udinese-. RINGRAZIAMENTI – «Non parlo della partita o del terzo posto. Abbiamo migliorato l’annata dell’anno scorso con tutti gli imprevisti. Mi scuso, sono venuto qui per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con me, che hanno portato a fondo questa annata. Sono orgoglioso di questa squadra e di questi uomini che hanno lavorato con professionalità, passione e pazienza. Chiudiamo qui e il resto non conta». COMMOZIONE – «Mi sono commosso perchè è stata un’annata difficile ma anche bella. Ringrazio tutti, non ho tanto da dire. La partita è fine a sè stessa. Abbiamo chiuso con una vittoria in trasferta. Ringrazio chi ha lavorato con me alla ...

Lavince con un gol di Chiesa a Udine ma sono tre punti che non servono per agguantare l'Europa ... La squadra ditrova il successo grazie al tiro a giro di Chiesa, dopo aver trovato una ...

ALLEGRI ERMETICO – «E' finita la stagione ... Poi si è giocato bene, si è giocato male, sono stati fatti errori…». RIMANE ALLA JUVE – «Speriamo ci sia un bel cavallo che corre. Il 10 luglio ci saranno ...