(Di domenica 4 giugno 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Oggi che fa parte dello staff tecnico del Flamengo, apprezza ancora di più il lavoro fatto con LucianoSilveira dos Santos, meglio conosciuto come, classe 1979, è stato uno dei migliori difensori centrali della sua epoca, giocando due Mondiali con il Brasile e vincendo due Coppa ...Luciano, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Sampdoria,...BERESZYNSKI Bartosz DI LORENZO Giovanni MARIO RUI Silva Duarte OSTIGARD Leo JESUS...A Napoli invece sta tenendo banco il rinnovo dell'allenatore Luciano, grande ex del match ... NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani,Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski;...

Juan: "Spalletti miglior tecnico avuto in carriera. Felice che abbia vinto, non sarà facile sostituirlo..." La Gazzetta dello Sport

L'ex difensore brasiliano della Roma racconta: "So che è uno che dà tutto per la squadra, alla fine di una stagione così intensa avrà bisogno di staccare. Un riposo che merita e giustamente la città l ...Napoli-Sampdoria, domenica 4 giugno alle ore 18:30. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Gaetano; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore… Leggi ...