Jannik Sinner può uscire dalla top-10 del ranking ATP? I rischi al Roland Garros e le proiezioni di classifica

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023)è uscito prematuramente dal2023, venendo sconfitto in maniera inattesa dal tedesco Altmaier al secondo turno. Il tennista italiano ha concluso anzitempo la propria avventura nel secondo Slam della stagione e ha abbandonato prematuramente la terra rossa di Parigi, dove si era presentato per ottenere un risultato di lusso. Tra l’altro resta l’amaro in bocca visto il tabellone particolarmente favorevole che si era creato in seguito all’eliminazione del russo Daniil Medvedev. L’altoatesino ha perso una ghiotta occasione per poter migliorare il proprioe al momento si trova virtualmente al nono posto con 3.300 punti all’attivo. Il 21enne potrebbetop-10 dellainternazionale? ...