Italia in semifinale Mondiali Under 20 2023 | avversaria | data | orario e tv

Leggi su sportface

(Di domenica 4 giugno 2023) Ecco la, l’, l’, la diretta tv e lo streaming dell’, che grazie al successo sulla Colombia si è qualificata per ladel Mondiale20 di calcio. Dopo il successo contro l’Inghilterra, gli azzurrini si sono ripetuti ai quarti di finale contro i sudamericani, sempre nel segno di Casadei e Baldanzi. La prossimadella squadra di Nunziata sarà la vincente del match tra Corea del Sud e Nigeria. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 8 giugno alle ore 23:00 e sarà visibile su RaiSport ed anche in maniera gratuita sul sito ufficiale Fifa. Sportface però, vi offrirà una diretta testuale del match. RISULTATI SportFace.