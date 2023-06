Italia-Corea del Sud | data | orario e diretta tv semifinale Mondiale U20

(Di domenica 4 giugno 2023) Saràdel Sud ladelUnder 20 che vedrà impegnata la squadra di Nunziata che insegue il sogno della finale. Dopo la vittoria rotonda sulla Colombia, Baldanzi e compagni hanno guardato il quarto di finale fra Nigeria edel Sud, partita in cui hanno avuto la meglio ini con il risultato di 1-0 grazie alla rete all’alba dei supplementari di Choi. Ora la sfida frasarà in programma il prossimo giovedì 8 giugno alle 23.00.sulla RAI. SportFace.

Giovedì la semifinale, contro una tra Corea del Sud e Nigeria: il sogno Mondiale continua. COLOMBIA - ITALIA UNDER 20 Guarino (Empoli) e Fontanarosa (Inter) festeggiano il passaggio del turno

Sarà la Corea del Sud l'avversario dell'Italia nella semifinale dei Mondiali Under 20. Una gara, quella in programma giovedì 8 giugno alle ore 23 italiane, che verrà trasmessa sia in diretta televisiv ...La Nigeria domina, la Corea del Sud segna e va in semifinale. Dove troverà l'Italia. Il terzo quarto di finale dei Mondiali Under 20 in corso in Argentina regala un'altra sorpresa. La Nazionale africa ...