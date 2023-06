Isola dei famosi 2023 | chi vincerà? Vladimir Luxuria non ha dubbi

Leggi su 361magazine

(Di domenica 4 giugno 2023) L’deisi avvia verso il traguardo finale: chi trionferà l’attuale edizione del reality condotto da Ilary Blasi? ParlaL’deiinizia a correre spedita verso il traguardo. E mentre in Honduras i naufraghi continuano a darsi battaglia tra una polemica e l’altra, in Italia è ampiamente scattato il toto-vincitore riguardo al programma guidato da Ilary Blasi. Mentre i concorrenti continuano a sfidarsi nel programma, c’è chi inizia a farsi un’idea di come potranno andare le cose al termine dei giochi. Nelle scorse ore, opinionista del reality per il secondo anno di fila, che sta condividendo l’avventura accanto alla poltrona di Enrico Papi, ha detto la sua sul possibile vincitore ...