Inter | riposo e poi sotto con la Champions League | il programma – TS

(Di domenica 4 giugno 2023) Dopo Torino-, i nerazzurri si godranno oggi un giorno di. Come rivela Tuttosport, da domani inizierà la preparazione verso la finale di UEFA– Ci siamo: è il momento di fare sul serio verso il vero grande appuntamento della stagione. Ovvero la finale di UEFAinil prossimo sabato contro il Manchester City a Istanbul.oggi per i giocatori dell’, che inizieranno domani con gli allenamenti e leviste di rito per il match day. Da martedì a giovedì si resta ad allenarsi ad Appiano Gentile, con l’ultimo allenamento in Turchia che sarà quello di rifinitura invenerdì ...

...posto per la squadra di Sarri che deve battere gli uomini di Zanetti per ri - sorpassare l', ... Si va alsullo 0 - 0. La ripresa riparte subito con il gol di Romagnoli che stacca più in alto ...Così l'allenatore dell', Simone Inzaghi, dopo la vittoria sul Torino. Ora il mirino si sposta ...- e oggi ho fatto poche rotazioni perché avevano recuperato le energie dopo due giorni di". .TORINO - L'chiude il campionato, superando in trasferta il Torino per 1 - 0. Il modo migliore per ... Le due squadre vanno alsull'1 - 0. La prima chance della ripresa arriva all'11, quando ...

Inter, turno di riposo per Barella: le ultime sulla formazione e l’assenza di Dimarco SOS Fanta

"L’ultimo passo dell’Inter in direzione Istanbul è stato convincente. Successo più netto di quanto dica il risultato minimo, griffato da Brozovic, come ...L’Inter ha chiuso il campionato con una vittoria ieri sul campo ... abbiamo preferito lasciarlo a riposo”. TURNOVER – “Perché poco turnover Voglio recuperare tutti, anche chi è rimasto a casa, per ...