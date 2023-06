Inter | per Inzaghi una stagione da otto | ma occhio a Istanbul

(Di domenica 4 giugno 2023) Si è ufficialmente concluso il campionato dell’. I nerazzurri possono fare le prime analisi stagionali. Con la vittoria all’Olimpico di Torino l’ha concluso ufficialmente il campionato di Serie A. La formazione nerazzurra ha terminato in terza posizione, subito dietro alla Lazio di Sarri e distante anni luce dal Napoli campione d’Italia. E’ stata una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

portiere: tutti i nodi del mercato Inzaghi: 'Brava, ora andiamo a Istanbulil sogno Champions. Io ci credo': tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 4 ...Cessione, Zilliacus chiama Zhangparlare di affari: arriva la risposta del patron nerazzurro. Cosa succede Secondo quanto riportato da Tuttosport, la cessione dell'potrebbe non avvenire in ...... sull'armeno, aleggiava il serio rischio di non averlo al massimola partita più importante della stagione ma, a quanto pare, l'lo avrà a disposizione dal primo minuto e le possibilità che ...

Da Torino la conferma, l'Inter va ad Istanbul per vincere. E in gara secca Inzaghi è meglio di Pep Calciomercato.com

Infortunio di un giocatore del Manchester City nella finale della FA Cup: finale di Champions con l’Inter a rischio per lui Il Corriere dello Sport informa di un infortunio che… Leggi ...Accostato a Juventus ed Inter negli ultimi mesi, Chris Smalling, difensore centrale inglese classe 1989 in scadenza di contratto con la Roma, rinnoverà con il club giallorosso. Stando a ...