Inter | Inzaghi ha concesso un giorno di riposo alla squadra Da lunedì si pensa al Manchester City

... lkay Gundogan, è stato intervistato dai canali ufficiali della Uefa Champions League in vista della finale di Istanbul contro l'di. Gundogan e tutto il City puntano al triplete dopo ...Inizia a muoversi il mercato dell'. Il club di Zhang vorrebbe migliorare il reparto difensivo ed, in queste ore, prende sempre ...i dettagli della prima offerta del club di di Simone: un ...Il difensore viene dato già all'in Spagna: pronto un triennale per il giocatore che in carriera ha fatto sia l'esterno sia il centrale e pare perfetto per la difesa a tre di. Il club ...

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - L'Inter si gode una giornata di riposo dopo la vittoria contro il Torino che ha garantito il terzo posto in classifica ai nerazzurri. Da domani comincerà invece l'avvicinamen ...Titoli di coda sul campionato di Serie A 2022/23. Il lungo percorso, durato 295 giorni a causa della sosta per i Mondiali in Qatar, è giunto al termine.