Inter | colpo da sogno dal Real Madrid | offerta irrinunciabile

... da un ragazzo che l'ha perso (o meglio, ha ceduto a peso d'oro al Chelsea) a un ragazzo che i nerazzurri hanno ancora in casa e cioè Francesco Pio Esposito , autore del terzo gol con un......sul velluto e la certezza di poter affrontare la Roma - vincente nel doppio confronto con l'- ... E proprio nel tentativo di di riaprire la partita, i toscani subiscono ildel KO. La sentenza ...TORINO " L'chiude il campionato, superando in trasferta il Torino per 1 - 0. Il modo migliore per ... Tre minuti dopo è Gagliardini ad andare non lontano dalla porta con un buondi testa ...

È l’offerta migliore: colpo alla Marotta per l’Inter CalcioMercato.it

L'attaccante dell'Inter ha trovato la sua prima rete con l'Italia U20 realizzando uno spettacolare gol di tacco ...Il difensore senegalese piacerebbe molto ai nerazzurri che potrebbero avviare le trattative nella prossima estate ...