Inferno sull' A16 | pullman urta 5 automobili | bilancio drammatico

(Di domenica 4 giugno 2023) Un morto e 14 feriti, di cui in tre gravi condizioni, in un incidente all'alba di oggia autostrada A16 Napoli-Canosa che ha visto coinvolti undella Flixbus - partito da Lecce e diretto a Roma Tiburtina - e 5. Il bus - con a bordo 38 persone - hato uno dei veicoli, che erano fermi dopo un tamponamento, ed è quindi finito in una scarpata. La vittima è uno dei passeggeri delle vetture. È successo all'altezza di Vallesaccarda, in provincia di Avellino. Sul posto i vigili del fuoco che con una gru hanno riportato ila carreggiata.

Nel bel mezzo dell'inchiesta volta a far luce'accaduto, in cui Carminati è ancora sotto ... cogliendo l'occasione per essere solidali con chi in questo momento sta vivendo l'. ...Volevamo mettere in salvo il piccolo da quell', ma non avevamo i soldi per pagare il viaggio ... ''imbarcazione c'erano due motori - ha aggiunto - . Ci avevano detto che le luci delle ...Per quasi 8 studenti su 10 alla maturità in arrivo dal 21 giugno potrebbe uscire una traccia'... Tra le più citate: ansia, stressante, panico,, liberatorio, impossibile, complicato ma, per ...

Bus con a bordo 38 persone travolge cinque auto, si ribalta e finisce ... News Prima

A distanza di più di 20 anni dal delitto di Novi Ligure, Omar Favaro è finito ancora nei guai. L'ex moglie lo accusa di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia ...Due coniugi romani in visita al Vesuvio smarriscono la strada ma vengono rintracciati prima che si faccia notte. L' episodio e' avvenuto ieri sera intorno alle 20 e ha come protagonisti marito e mogli ...