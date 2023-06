Indossare una camicia larga per sentirsi più al sicuro sui mezzi pubblici | la nuova tendenza di TikTok si chiama ‘Subway Shirt’

(Di domenica 4 giugno 2023)lunghe magliette o camicie stropicciate, anche bucate sopra agli abiti scelti per un evento o semplicemente per una serata con amiche. Questa lain voga sue di cui ha parlato anche il Guardian. Si“Subway Shirt (maglia da metropolitana, trad)” ed arriva dall’America, nella fattispecie da New York. Con 9.1 milioni di visualizzazioni per l’hashtag dedicato (numeri, ma non numeroni) è sicuramente un fenomeno che sta crescendo sui social, specialmente sulla piattaforma cinese dedicata ai giovanissimi. Il significato che si cela dietro a questo trend è particolarmente delicato: si tratta infatti di un modo per tenere alta l’attenzione sulle molestie che possono avvenire sui. Una sorta di protezione verso potenziali ...

il bucato appena lavato ed inebriarsi da quell'odore intenso, diciamoci la verità, èdelle sensazioni più belle che possano esistere. In commercio esistono tantissimi tipi di detersivi ...Cinque gioielli danno vita aparure completa, tutti arricchiti da perle naturali e tutti in argento lavorato con la tradizionale tecnica della cera persa. Dain città, quando si ha ...scelta di stile non legata al meteo. Anche a Natale, infatti, il royal baby indossava lo stesso ... Carini e innocenti come volevano i genitori, consapevoli che di tempo, peri pantaloni, ...

Indossare una camicia larga per sentirsi più al sicuro sui mezzi pubblici: la nuova tendenza di TikTok si… Il Fatto Quotidiano

Indossare lunghe magliette o camicie stropicciate, anche bucate sopra agli abiti scelti per un evento o semplicemente per una serata con amiche. Questa la nuova tendenza in voga su TikTok e di cui ha ...Dopo i problemi con Digitalbits, l'Inter ha siglato un nuovo accordo con la piattaforma americana di streaming ...